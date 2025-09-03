В Химках почтили память павших сотрудников российской гвардии

В Химках на базе спортивной школы «Виктория» провели патриотическое мероприятие, приуроченное Дню российской гвардии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», в ходе реализации которой проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. В нем приняли участие воспитанники школы, их родители, тренеры-преподаватели и почетные гости.

«Невероятно важно, чтобы юные спортсмены, которые учатся побеждать и быть сильными, знали историю нашей воинской доблести. Российская гвардия всегда была элитой, символом чести и верности Отечеству. Такие мероприятия формируют прочный внутренний стержень, учат уважению к нашему прошлому и помогают растить не просто чемпионов, а настоящих патриотов», – отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

В рамках встречи для гостей провели лекцию об истории гвардии, после чего они направились к памятнику Героям-защитникам Отечества и возложили цветы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.