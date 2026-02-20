В Химках построят спортивную базу по футболу

В деревне Мышецкое в городском округе Химки продолжается строительство спортивной базы по футболу, подрядчик ведет работы по устройству шпунтового ограждения котлована, вертикальную планировку территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители ведут работы по устройству шпунтового ограждения котлована, монолитные работы по устройству подпорной стены, вертикальную планировку территории. Заключены все договора по технологическому присоединению объекта к сетям водоснабжения», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках областной государственной программы, в них задействованы более 60 человек и шесть единиц техники. В состав базы войдут жилой корпус на 160 мест с медицинским центром и спортивным залом, четыре футбольных поля. Для автономной работы возведут котельную, трансформаторную подстанцию и ВЗУ. Построить учебно-тренировочный комплекс планируют в сентябре 2028 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.