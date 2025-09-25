В Химках строители завершат реконструкцию здания воспитательно-образовательного комплекса

В микрорайоне Новогорск в Химках продолжается реконструкция здания воспитательно-образовательного комплекса, рассчитанного на 270 мест, стройготовность объекта достигла 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы и национального проекта «Молодежь и дети», в них задействованы 115 рабочих и пять единиц техники. Они завершают устройство фасада, ведут отделочные работы, прокладку систем вентиляции, отопления и водопровода, электромонтажные работы. На прилегающей территории ведется устройство пожарного проезда и не только.

Здание долгое время имело статус недостроя. После включения в государственную программу работы были возобновлены. Комплекс будет состоять из начальной школы на 100 учеников и детского сада на 170 воспитанников. Его площадь превысит 5 тыс. кв. м. Завершить работы планируют в конце 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.