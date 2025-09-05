В Химках в одном из частных домов и общежитии выявили нелегальных мигрантов

Сотрудники полиции УМВД России по городскому округу Химки в рамках оперативно-профилактического мероприятия установили места проживания нелегальных мигрантов, их выявили в одном из частных домов в деревне Исаково и общежитии в микрорайоне Сходня. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что по результатам проверки административные протоколы за нарушение режима пребывания в России (ст. 18.8 КоАП РФ) составили на 39 граждан из стран ближнего зарубежья, им предстоит выплатить штраф. Трое мигрантов были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан, добавила она. По ее словам, теперь полицейские устанавливают личность собственника жилья, который предоставил его нелегалам.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 42 тыс. преступлений.