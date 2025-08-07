В Подмосковье зарегистрировали более 42 тыс. преступлений

В Подмосковье по итогам семи месяцев 2025 года зарегистрировали более 42,8 тыс. преступлений (+3,3%). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Более 7,5 тыс. из них совершили в общественных местах, свыше 9 тыс. — лицами, ранее совершавшими преступления, 3,1 тыс — лицами в состоянии опьянения. Число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, увеличилось на 49,2% (более 14,2 тыс.).

За этот период было зафиксировано 123 хулиганства, 69 разбойных нападений, 410 грабежей, 9,4 тыс. случаев мошенничества, 8,4 тыс. краж. В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 5,7 тыс. преступлений (+10,7%). Помимо этого, установлено 533 (+9,7%) факта нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).