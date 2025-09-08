В Химках в преддверии Дня города рассказали о династии военных

Старшему из семьи Владимиру Гергардтовичу было четыре года, когда началась Великая Отечественная война. В Подмосковье он приехал на службу, здесь мужчина принимал участие в строительстве международного аэропорта Шереметьево, а также познакомился с будущей супругой, вырастил детей и внуков. Их сын Дмитрий 13 лет своей жизни посвятил службе в органах внутренних дел, больше года находился в зоне проведения специальной военной операции. Теперь он вместе с другими участниками отделения Ассоциации ветеранов СВО отправляет гуманитарную помощь для бойцов на передовую и проводит уроки мужества.

«Мне нравятся горящие глаза детей, вопросы, которые они задают на наших встречах. Мы сеем те семена любви к Родине в их сердцах, которые прорастут в дальнейшем. Главное в жизни не какие-либо материальные ценности, а именно общая память, связь поколений. Это дорогого стоит. И пока эта связь есть, наша страна непобедима», — поделился Дмитрий.

Его сын Игорь с детства мечтал защищать Родину, после окончания колледжа он призвался в армию на срочную службу, спустя два месяца – добровольно заключил контракт и направился в зону СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.