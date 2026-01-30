В Химках вынесли приговор по делу рецидивиста о причинении тяжкого вреда здоровью
Фото: [Прокуратура Московской области]
Химкинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 49-летнего рецидивиста, в отношении которого возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
По данным ведомства, в мае 2025 года он находился на общедомовом балконе одного из домов в микрорайоне Сходня и распивал алкоголь со своей знакомой. Когда к ним присоединился супруг женщины, между ними возник словесный конфликт, который быстро перерос в драку. Потерпевший нанес подсудимому несколько ударов кулаком, а также замахнулся на него гаечным ключом, после чего тот достал из своей сумки кухонный нож и нанес им один удар в область грудной клетки оппонента.
Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, вину мужчина признал. Он раскаялся в содеянном и добровольно явился с повинной в правоохранительные органы. Однако отягчающим обстоятельством было признано наличие у него опасного рецидива преступлений. С учетом всех обстоятельств дела суд назначил виновному наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
