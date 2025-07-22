В Химках задержали безработного жителя, организовавшего нарколабораторию в своей квартире

В Химках задержали 40-летнего безработного жителя, который организовал в своей квартире лабораторию по производству наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В квартире нашли лабораторное оборудование, стеклянные колбы, весы, пакеты, а также поддон с остатками наркотического вещества массой более 160 г.

Выяснилось, что от кураторов в интернете жителю поступали инструкции по изготовлению и распространению запрещенных веществ. Личности соучастников устанавливаются.

На жителя завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее в Прокуратуре Подмосковья сообщили, что в Можайске женщину приговорили к 11 годам колонии за попытку сбыта 2 кг наркотиков.