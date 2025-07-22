К 11 годам колонии приговорили женщину в Можайске за покушение на сбыт 2 кг наркотиков
Суд в Можайске вынес приговор женщине, пытавшейся перевезти 2 кг наркотиков
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Суд в Можайске вынес приговор 23-летней женщине, которая пыталась перевезти около 2 кг наркотиков. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.
По данным ведомства, в августе 2023 года женщина, сговорившись с соучастниками, получила иномарку с тайником для перевозки наркотиков. Запрещенные вещества планировалось сбыть на территории столицы.
Автомобиль был погружен на платформу эвакуатора и направлен из Сафоново Смоленской области в столицу. Обвиняемая сопровождала перевозку иномарки на своем личном автомобиле.
На трассе М-1 «Беларусь» сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для досмотра. В результате было изъято около 2 кг наркотиков. На женщину завели уголовное дело. Дело в отношении ее соучастников выделили в отдельное производство.
Злоумышленницу приговорили к 11 годам в исправительной колонии общего режима. Иномарку, которая использовалась для перевозки наркотиков, конфисковали в доход государства.
Ранее в областной прокуратуре сообщили, что в регионе был вынесен приговор по делу о незаконном обороте более 115 кг наркотиков.