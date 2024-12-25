В Химках задержали работника пункта выдачи интернет-заказов, похитившего товары на полмиллиона рублей

В Химках задержали работника пункта выдачи заказов маркетплейса, который похитил товары на полмиллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

О хищении товаров сообщила представительница маркетплейса. Она рассказала, что работником пункта выдачи интернет-заказов были похищены товары на 500 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали. Им оказался местный житель в возрасте 28 лет. Он рассказал, что заказал на маркетплейсе электронику и одежду и забрал товары, не оплатив их. Сейчас злоумышленник под стражей.