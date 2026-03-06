В Химках запустят производство кондитерских изделий и кулинарных полуфабрикатов

Новое производство кондитерских изделий и кулинарных полуфабрикатов запустят в Химках. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализует компания «Идиллия вкуса». Производственно-складское здание построят в квартале Вашутино в Химках. Его площадь составит 4,3 тыс. кв. м.

Здесь будут производить кондитерские изделия и кулинарные полуфабрикаты для сети ресторанов холдинга Айконфуд (Iconfood). Мощность предприятия составит порядка 150 тонн в год.

Достроить объект планируется в текущем году. На предприятии смогут работать порядка 100 человек в смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил в Лобне центр по сборке оборудования для молочной промышленности.