В Химках жители приняли участие в памятном мероприятии «Будь готов»

В Химках в День солидарности в борьбе с терроризмом у здания выставочного комплекса «Артишок» прошло памятное мероприятие «Будь готов», в нем приняли участие школьники и активисты города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области до этого запустил информационную онлайн-акцию, приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Химчане почтили память трагических событий в Беслане, которые произошли 3 сентября 2004 года, а также узнали о правилах безопасности в экстремальных ситуациях. Для них также организовали показательные выступления кадетов школы №8.

«Мы вспомнили жертв трагедии в Беслане и еще раз осознали, насколько важно быть готовыми к любым вызовам. Такие мероприятия помогают детям и взрослым не только почтить память погибших, но и приобрести знания, которые могут спасти жизнь», – отметила лидер Движения общественной поддержки, директор школы №8 Ольга Игнатьева.

