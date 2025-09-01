Губернатор Воробьев поздравил учеников и педагогов гимназии им. Примакова с Днем знаний

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем знаний учеников и учителей гимназии им. Примакова, в образовательном учреждении обучаются 1,5 тыс. детей из 51 региона (1215 школьников и 285 дошколят). В новом учебном году за парты впервые сели 96 детей, 119 школьников — закончат 11-й класс.

«Давайте поприветствуем прежде всего наших первоклашек, которые сегодня впервые идут в школу. Я желаю, чтобы ваш путь получения образования, приобретения друзей успешно прошел в этих стенах. Здесь прекрасные преподаватели, и я хочу поблагодарить Майю Отариевну Майсурадзе и всю ее команду за самоотдачу, вдохновение, которое вы несете в этой школе, в системе образования Московской области и России. В этом году в школы Подмосковья идут 1,11 млн ребятишек. Хочу пожелать всем успехов, побед, чтобы самые смелые мечты ребят осуществились и у них получилось все, что задумали. Ну а наших выпускников хочу настроить на плодотворный год, чтобы они успешно сдали экзамены, достойно прошли испытания и поступили в лучшие вузы нашей страны. Только вперед!»» – сказал губернатор.

Образовательный процесс в гимназии будут вести 243 российских и зарубежных преподавателя, в том числе призеры и победители профессиональных конкурсов «Учитель года», «Педагогический дебют» и так далее. Образовательное учреждение открыли восемь лет назад, оно является абсолютным лидером образования в регионе. В этом году в рамках общероссийского рейтинга топ-100 школ России по конкурентоспособности выпускников (RAEX) гимназия заняла первое место в сфере «Социальные и гуманитарные направления».

«Это результат нашей общей работы. Я благодарю каждого за трудолюбие, преданность делу и стремление к высоким результатам», — сказала директор гимназии им. Примакова Майя Майсурадзе.

В состав кластера входят два учебных здания гимназии, четыре кампуса для обучающихся, корпус для проживания преподавателей, стадион с трибунами, его разделили на три функциональных блока: наука, искусство, спорт. При поддержке президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Образование» «Образование» (теперь это национальный проект «Молодежь и дети») здесь открыли центр подготовки к олимпиадам «Взлет». Партнерами образовательного учреждения являются флагманские вузы, включая МГИМО, МГУ, ВШЭ, МФТИ.

В 2024 году президенты России и ОАЭ открыли на базе учреждения Центр международного сотрудничества с ОАЭ имени ее Высочества шейхи Фатемы Бинт Мубарак.

«Я благодарен команде губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, команде школы, которую возглавляет Майя Отариевна Майсурадзе. Но это также и работа команды родителей», — отметил руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, внук Е. М. Примакова Евгений Примаков.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.