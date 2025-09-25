В Химках жителям рассказали об истории битвы при Рымнике
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках в общеобразовательной школе «Лидер» прошло патриотическое мероприятие, приуроченное к историческому событию, когда в 1789 году турецкая армия была разгромлена русско-австрийскими войсками под командованием генерала Александра Суворова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В нем приняли участие педагогический состав школы, ученики, родители, участник боевых действий Владимир Коннов и активистка партии «Единая Россия» Евгения Купп. Депутат Артур Каримов подчеркнул, что подобные патриотические встречи играют особую роль в период проведения специальной военной операции.
«Мы проводим такие внеклассные встречи, чтобы молодые люди могли запомнить эти важные события. Это наша история, мы ее передаем и не забываем», — сказала Купп.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.