В Истре производитель транспортной тары планирует увеличить мощности

Производитель выдувной полиэтиленовой транспортной тары «ЗТИ-М» планирует модернизировать производство в Истре, приобрести оборудование ему поможет льготный заем областного Фонда развития промышленности (ФРП МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«ФРП МО одобрил компании льготный заем в размере 60 млн рублей под 3% годовых сроком на пять лет. Общий объем инвестиций составляет 301,6 млн рублей. Средства пойдут на приобретение и наладку оборудования для серийного производства канистр и бутылок», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, проект реализуют в четвертом квартале 2025 года. После этого компания сможет увеличить объемы производства и расширить ассортимент продукции с 38,6 млн до 45,4 млн штук тарных изделий ежегодно.

Узнать подробнее о программах фонда можно здесь.

