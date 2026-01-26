В Кашире направили в суд дело курьера мошенников

Каширская городская прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 18-летнего курьера мошенников по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в октябре 2025 года обвиняемый в составе преступной группы прибыл по адресу 101-летней женщины ветерана Великой Отечественной войны и получил от нее 185 тыс. рублей. Ее обманули под предлогом замены счетчиков.

Курьера удалось задержать, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело направлено в Каширский городской суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение количества преступлений.