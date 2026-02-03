В Кашире направили в суд дело об убийстве девочки, совершенном почти 30 лет назад

Каширская городская прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве восьмилетней девочки, совершенном почти 30 лет назад, обвинительное заключение утвердили в отношении 64-летнего местного жителя – его обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, заведомо находившейся в беспомощном состоянии). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 7 марта 1997 года обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения в квартире на улице Коммуны. В ходе конфликта с падчерицей 1989 года рождения, которые произошел из-за просьбы покормить ее, мужчина сильно толкнул девочку. Ребенок получил травму головы, в результате которой скончался на месте.

После этого обвиняемый поместил тело девочки в сумку, вывез и захоронил в подвале одного из жилых домов Каширы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность отчима к совершению преступления, при поисковых работах были обнаружены останки девочки, а также цепочка и детская игрушка. Мать погибшей опознала эти предметы. Обвиняемый заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение количества преступлений.