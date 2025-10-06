В КДЦ в Одинцово помогли девочке, у которой в носу застрял камень из аквариума

Специалисты КДЦ «Ромашка» в Одинцово помогли девочке, в носу которой застрял аквариумный камень. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила девочка в возрасте трех лет, которая из любопытства засунула в нос камень из аквариума. Мать ребенка попыталась вытащить инородный предмет самостоятельно, но проткнула его еще глубже. В результате семья обратилась за помощью профессионалов.

Врачи установили, что камень размером около 1 см застрял в левом общем носовом ходе. Используя эндоскопический крючок, предмет аккуратно извлекли. На процедуру ушло не более пяти минут.

