В КДЦ в Одинцово помогли девочке, у которой в носу застрял камень из аквариума

Врачи в Одинцово извлекли из носа ребенка аквариумный камень
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Специалисты КДЦ «Ромашка» в Одинцово помогли девочке, в носу которой застрял аквариумный камень. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение поступила девочка в возрасте трех лет, которая из любопытства засунула в нос камень из аквариума. Мать ребенка попыталась вытащить инородный предмет самостоятельно, но проткнула его еще глубже. В результате семья обратилась за помощью профессионалов.
Врачи установили, что камень размером около 1 см застрял в левом общем носовом ходе. Используя эндоскопический крючок, предмет аккуратно извлекли. На процедуру ушло не более пяти минут.
