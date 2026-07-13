В «Кембридже» под Истрой возвели 16 новых домов

В коттеджном поселке «Кембридж» в городском округе Истра возвели 16 новых домов блокированной застройки, девелоперу ООО «Оптилэнд» выдали разрешение на их ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Малоэтажные дома расположены в деревне Красный Поселок, проект предусматривает семь очередей строительства с полноценной инфраструктурой. Жильцам доступны детский сад, творческие мастерские, площадки для детей и зоны для тихого отдыха. Кроме того, на территории есть футбольное поле, площадки для воркаута, игры в баскетбол, хоккей и теннис, пять бульваров с ландшафтным дизайном и специальная площадка для выгула собак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.