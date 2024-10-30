В Клину избрали меру пресечения мужчине, который привязал к машине собаку и провез ее по дороге
Фото: [ГУ МВД России по МО]
В Клину избрали меру пресечения местному жителю, который привязал к автомобилю собаку и провез ее по дороге. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.
Сотрудники полиции задержали мужчину 1952 года рождения, проживающего в деревне Пустые Меленки. Городской суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее правоохранители выявили в сети видеозапись нарушения. На видео злоумышленник проезжает по деревне на автомобиле, к которому привязана живая собака. На мужчину завели уголовное дело.