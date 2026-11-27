Природный феномен Эль-Ниньо и глобальное потепление поставили под угрозу безопасность авиаперелетов по всему миру. О связанных с изменением климата рисках для гражданской авиации предупредил ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, нагревание планеты усиливает разницу температур в верхних слоях атмосферы между экватором и полюсами, из-за чего возрастает изменчивость скорости ветра. Это провоцирует учащение турбулентности в чистом воздухе, которая возникает внезапно и не фиксируется стандартными радарами. С 1979 года интенсивность этого явления выросла минимум на 55%, а сверхсильные фазы Эль-Ниньо увеличивают сдвиг ветра еще примерно на 20%.

Кроме того, метеоролог указал на опасность обледенения лайнеров в облаках, способного повредить двигатели и датчики, а также на проблему экстремальной жары. В разреженном горячем воздухе самолетам труднее набирать подъемную силу, поэтому при температуре выше плюс 45 градусов перевозчикам приходится снижать загрузку бортов или переносить вылеты на ночное и утреннее время.

Ранее облачный водопад у статуи Христа в Рио назвали знаком второго пришествия.