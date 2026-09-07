Металлодетектор сработал, охрана отреагировала: почему инцидент с ножом в школе Нового Уренгоя не признали ЧП

Попытка школьника пронести нож в одну из школ Нового Уренгоя, по мнению департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа, не является чрезвычайным происшествием, сообщил muksun.fm.

В ведомстве пояснили, что важно разграничивать понятия: ЧП фиксируется только в том случае, когда угроза уже реализована, имеются пострадавшие либо сорван учебный процесс. В данной ситуации, как подчеркнули в департаменте, ничего подобного не произошло.

«Важно разделять понятия „попытка нарушения“ и „чрезвычайное происшествие“. Чрезвычайное происшествие подразумевает реализованную угрозу, нанесение физического ущерба, наличие пострадавших либо срыв образовательного процесса», — сообщили в ведомстве.

По данным издания, инцидент случился 20 апреля. Подросток 2013 года рождения попытался зайти в школу с ножом, однако на входе сработал металлодетектор, и охрана отреагировала мгновенно. Школьник не успел ничего сделать. Следователи начали проверку по статье «Хулиганство». С классом подростка продолжает работать психолого-педагогическая служба.

Несмотря на то что угрозу удалось предотвратить, по поручению губернатора в школах и колледжах региона усилили пропускной режим, обновили алгоритмы действий персонала и провели внеплановые проверки технических средств защиты. Особое внимание уделили психологической работе: в каждой школе есть педагоги-психологи, которые отслеживают эмоциональное состояние учеников — замкнутость, агрессию, резкие перемены в поведении.

Что касается оснащения, то все учебные учреждения округа оборудованы системами контроля доступа, металлодетекторами, тревожными кнопками и видеонаблюдением. В ряде школ установлены «умные» камеры с функцией видеоаналитики. Ситуация, как заверили в ведомстве, находится под контролем.

«Даже самая совершенная техника требует грамотного управления. Поэтому главный фокус делается на постоянной подготовке обученного персонала и отработке четких, понятных инструкций», — подчеркнули в департаменте.

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