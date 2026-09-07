В Подмосковье сотрудники УИС почтили память преподобного Пимена Угрешского

Руководство и личный состав ГУФСИН России по Московской области посетили Троицкий храм города Реутова и приняли участие в молебне преподобному Пимену Угрешскому, небесному покровителю сотрудников уголовно-исполнительной системы, чтобы почтить его память. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Молитву посетители начальник регионального ГУФСИН генерал-лейтенант внутренней службы Александр Ветров, его заместители, сотрудники отделов и служб аппарата Главного управления, богослужение провел председатель Межъепархиального отдела Московской митрополии по тюремному служению, помощник начальника ГУФСИН по организации работы с верующими священник Михаил Куземка. Он также пожелал сотрудникам Божией помощи и молитвенного заступничества преподобного в жизни и в служебной деятельности.

«Молитвенно вспоминая жизнь и труды преподобного Пимена Угрешского мы в первую очередь видим в святом качества, которые важны и для сотрудника УИС», - отметил отец Михаил.

В ведомстве добавили, что преподобный Пимен Угрешский был определен небесным покровителем работников УИС Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в марте 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.