В Подмосковье упростили оформление субсидий для бизнеса

В Подмосковье обновили услугу для малого и среднего бизнеса, размещенную на региональном портале госуслуг. В результате бизнесменам стало проще оформить субсидию на лизинг или модернизацию оборудования. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Подавать заявку стало намного проще благодаря умным сервисам. Теперь они автоматически рассчитывают сумму налоговых отчислений, которую нужно будет достигнуть по соглашению, и показывают баллы по каждой категории — например, за городской округ, дату присвоения ОГРН», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Министр подчеркнула, что это позволит избавить представителей бизнеса от ручных расчетов и поможет им заранее оценить свои обязательства. В ведомстве напомнили, что они могут рассчитывать на финансовую поддержку на возмещение затрат, связанных с лизингом или модернизацией оборудования. Для этого они должны быть включены в реестр субъектов МСП, зарегистрированы и вести свою деятельность в регионе.

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