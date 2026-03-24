В Клину направили в суд дело о похищении человека и вымогательстве

Клинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении четырех жителей Молдовы, похитивших человека и вымогавших у него денежные средства, – их обвиняют по пп. «а», «в», «з» ст. 126 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Уголовное дело направлено в Клинский городской суд для рассмотрения. По данным ведомства, в июне 2025 года они передвигались на автомобиле в Клину, когда заметили идущего по обочине дороги ранее знакомого мужчину. Они скрутили потерпевшего, посадили его в машину и вывезли на животноводческую ферму, расположенную в Солнечногорске. Там злоумышленники избили и потребовали передать им не менее 13 млн рублей, однако мужчина смог сбежать. Обвиняемым грозит заключение под стражу.

