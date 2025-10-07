В Клину проведут капремонт детского сада при гимназии имени Ушинского

На Бородинском проезде, д. 12а, городского округа Клин проходит капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии имени Константина Ушинского, подрядчик ведет демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить в 2026 году.

Строителям предстоит обновить кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установить системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Кроме того, они проведут работы во всех групповых помещениях, пищеблоке и не только.

