В Клину временно ограничат движение по мосту возле поселка Зубово
На мосту через Лутосню в Клину ограничат движение из-за ремонта
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Клинском округе временно ограничат движение по мосту через реку Лутосню у поселка Зубово. Как пояснили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на сооружении проведут ремонтные работы.
Так, на мосту выявлено разрушение деформационного шва. До конца текущей недели специалисты проведут планово-предупредительный ремонт. На период восстановления организуют реверсивное движение транспорта.
Запуск рабочего движения запланирован на начало следующей недели.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Красногорске было открыто движение по путепроводу в Аникеевке.