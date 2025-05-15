В Клину временно ограничат движение по мосту возле поселка Зубово

В Клинском округе временно ограничат движение по мосту через реку Лутосню у поселка Зубово. Как пояснили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на сооружении проведут ремонтные работы.

Так, на мосту выявлено разрушение деформационного шва. До конца текущей недели специалисты проведут планово-предупредительный ремонт. На период восстановления организуют реверсивное движение транспорта.

Запуск рабочего движения запланирован на начало следующей недели.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Красногорске было открыто движение по путепроводу в Аникеевке.