Губернатор Подмосковья: движение по путепроводу в Аникеевке запустили в Красногорске

В Красногорске запустили движение по путепроводу в Аникеевке. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил важность строительства подобных объектов.

«Интенсивность ж/д транспорта в Подмосковье очень заметная. Наша задача — строить там путепроводы. Сегодня открываем долгожданный объект в Аникеевке. Безусловно, это касается тех, кто живет в Красногорске», — сказал губернатор.

Он сообщил, что в дальнейшем планируется ввести аналогичные объекты в Люберцах и Пушкино. Ежегодно в регионе сдают около двух-трех ключевых путепроводов.

«Есть также и те, которые на очереди, — в территориях, нуждающихся в разгрузке региональных дорог. Это направление мы реализуем при поддержке федерального центра, который нам помогает, за что мы очень благодарны», — добавил Воробьев.

Новый путепровод является частью двухполосной транспортной развязки общей протяженностью 1,4 км. Он обеспечит бесперебойное сообщение между двумя частями Аникеевки, разделенными железной дорогой, разгрузит движение в Нахабино, улучшит выезд на Волоколамское шоссе, позволит более комфортно добираться до станции МЦД «Аникеевка». Транспортная доступность повысится для более чем 25 тыс. жителей округа.

В рамках развития МЦД в Подмосковье строят еще два путепровода — в Апрелевке Наро-Фоминска и в Опалихе Красногорска. Открыть их планируется в конце текущего года и летом следующего года соответственно.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области откроют четыре пешеходных перехода через ж/д — в Люберцах, Лобне и Одинцово.