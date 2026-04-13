В колледже «Подмосковье» подвели итоги инклюзивного литературного конкурса с международным участием

В стенах колледжа «Подмосковье» 10 апреля подвели итоги VIII регионального конкурса инклюзивного литературного творчества «Добрым словом согреем друг друга» с участием авторов из разных стран. Мероприятие, ставшее доброй традицией, вновь доказало: талант не знает границ, а творчество помогает преодолевать любые барьеры.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, инициатива, которая реализуется уже 8-й раз подряд, выходит далеко за рамки обычного творческого состязания. Она формирует особую атмосферу взаимопонимания и поддержки, дает возможность студентам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья заявить о себе в литературном мире, раскрыть внутренний потенциал и почувствовать себя частью большого творческого сообщества.

В этом году на суд жюри поступило 81 оригинальное произведение. Свои работы прислали авторы из 29 образовательных учреждений, среди которых колледжи, техникумы и вузы Подмосковья, Казахстана и Беларуси.

Мероприятие открыла Татьяна Измайлова — заместитель начальника управления, заведующая отделом профессионального обучения, дополнительного профессионального и инклюзивного образования Министерства образования Московской области.

Яркими моментами мероприятия стали выступления почетных гостей. Вячеслав Пернавский, писатель, поэт и журналист, хорошо известный в Клинском крае, и Александр Клепов, преподаватель колледжа, признанный поэт и лауреат престижных литературных премий, поделились впечатлениями от прочитанных работ.

Жюри оценивало представленные произведения по 3 творческим направлениям: поэзия, проза и публицистика. Для честной конкуренции участники были распределены по возрастным категориям: младшая группа — авторы 14–17 лет, делающие первые шаги в литературе, средняя группа — молодые таланты 19–20 лет, формирующие собственный стиль, и старшая группа — зрелые авторы 21–50 лет с богатым жизненным опытом.

Полный список победителей и призеров опубликован на официальном сайте колледжа «Подмосковье». Работы лауреатов станут достойным пополнением литературной копилки региона и вдохновением для будущих участников конкурса.

