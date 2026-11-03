Губернатор Подмосковья рассказал о закупке более 300 единиц оборудования для реабилитации

С начала 2026 года в подмосковные медицинские учреждения закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации, оснащение им стационаров больниц и амбулаторных отделений поликлиник осуществляется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В современной медицине технологии имеют принципиальное значение, они помогают врачам ставить точные диагнозы и выполнять сложные операции, а пациентам — быстрее идти на поправку. Оснащая подмосковные больницы и поликлиники медтехникой, мы, в том числе, уделяем внимание оборудованию для реабилитации. Оно особенно необходимо тем, кто перенес серьезное заболевание, инфаркт, инсульт, людям с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и так далее», — отметил губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/3

По его словам, новую технику поставили в более чем 40 медучреждений, включая Дмитровскую, Щелковскую, Балашихинскую, Жуковскую, Клинскую, Королевскую, Наро-Фоминскую, Чеховскую больницы. Среди них — устройства для тренировки координации и баланса, тренажеры с биологической обратной связью, роботизированные комплексы для локомоторной терапии и реабилитации нижних конечностей, а также другая современная медтехника

Так, в Чеховской и Ступинской больницах появились роботизированные велоэргометры — тренажеры с электроприводом и интеллектуальной системой управления для восстановления двигательных функций, оснащенные специальными датчиками, в Королевскую больницу и Московский областной госпиталь для ветеранов войн поставили роботизированные комплексы для локомоторной терапии и реабилитации нижних конечностей.

В МОНИКИ им. Владимирского появились магнито-инфракрасные светолазерные аппараты, ультрафиолетовые облучатели для фототерапии, аппараты для магнитотерапии и не только.Для Луховицкой, Балашихинской, Дмитровской, Орехово-Зуевской, Сергиево-Посадской, Пушкинской и Раменской больниц, Московского областного хосписа для детей, а также Люберецкой областной клинической больницы закупили передвижные системы подъема и перемещения пациента с электропитанием.

Кроме того, в медучреждения региона поставили новые кровати-вертикализаторы и столы-вертикализаторы, передвижные кресло-коляски, системы когнитивной реабилитации и многое другое.

Пройти медицинскую реабилитацию в регионе можно в круглосуточных и дневных стационарах, а также в амбулаторных отделениях при поликлиниках по направлению от лечащего врача (при наличии показаний), ее проводят бесплатно, по ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.