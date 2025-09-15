В Коломне полицейские уничтожили плантации наркотического растения

Сотрудники УМВД России по городскому округу Коломна совместно с представителем Государственного антинаркотического комитета уничтожили плантации наркотического растения общей площадью более 1 га. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Работы прошли в рамках профилактической операции «Мак-2025», которая направлена на противодействие незаконному обороту наркотиков. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что очаги произрастания наркотикосодержащих растений располагались вблизи поселка Сергиевский и села Каменка.

