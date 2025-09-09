В Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений

По итогам восьми месяцев 2025 года в Подмосковье было зарегистрировано более 48,1 тыс. преступлений (+3,3%). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Более 8,6 тыс. из них были совершены в общественных местах, 9,9 тыс. – лицами, ранее совершавшими преступления, 3,4 тыс. – лицами, в состоянии опьянения. Число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, увеличилось на 42,9% (более 15,9 тыс.). За этот период было совершено 139 хулиганств, 85 разбойных нападений, 457 грабежей, 10,7 тыс. мошенничеств, 9,6 тыс. краж, 480 квартирных краж и 189 краж транспортных средств.

Кроме того, в сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 6,5 тыс. преступлений, также установлено 604 факта нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 42 тыс. преступлений.