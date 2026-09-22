200 тонн золота и отмена НДС: аналитик рассказал, как россияне смогут инвестировать в драгметалл

Заместитель министра финансов Моисеев, выступая на Московском финансовом форуме, сообщил: полноценный инвестиционный рынок золота в России начнет складываться после отмены НДС. Как он будет устроен и получится ли у граждан со средним доходом вкладываться в драгметалл, Финансам Mail пояснил Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Потавин привел статистику Минфина: за четыре с лишним года россияне приобрели порядка 200 тонн золота. Толчком послужили ограничения на операции с валютой — люди стали искать альтернативу и обратились к слиткам. Государство, желая оживить это направление, отменило НДС при продаже банками драгоценных металлов физлицам. Льгота действует для операций начиная с 1 марта 2022 года.

«Замглавы Минфина Алексей Моисеев считает, что золото заменяет людям наличную валюту, поскольку есть санкции и внутренние ограничения. ЕС ограничил вывоз банкнот евро в Россию, а США — экспорт/реэкспорт и передачу долларовых банкнот в Россию, при этом российские правила ограничивали выдачу наличной валюты со счетов и снизили лимиты на ее вывоз», — сказал специалист.

По мнению аналитика, отмена НДС стала серьезным шагом к популяризации золота в стране. Но одного этого решения мало — массовый рынок так не появится. Для этого золото должно стать столь же простым, ликвидным и понятным инструментом, как банковский вклад или покупка валюты.

Что касается граждан со средней зарплатой, Потавин считает: им тоже по силам инвестировать в золото, если делать это регулярно и небольшими суммами. Самый доступный вариант в физической форме — слиток в 1 грамм. По учетной цене Банка России на 19 сентября грамм золота стоил ₽11 824 . Однако банки реализуют такие слитки с наценкой — примерно ₽14–17 тыс. Чем меньше вес слитка, тем выше оказывается наценка на каждый грамм.

«На наш взгляд, золото на какое-то время может стать популярной формой долгосрочных сбережений. Особенно это актуально в ситуации ограниченного доступа к наличным долларам и евро, высоких геополитических рисков и нестабильности курса рубля. Но оно вряд ли полностью заменит вклады, ведь на золото не начисляются проценты и дивиденды: если оно выросло в цене, ты можешь его либо продать и забрать доход, либо ждать новых волн роста цен», — добавил Александр Потавин.

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