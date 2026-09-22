Школьники Подмосковья примут участие в конкурсе по созданию виртуального музея региона

Подмосковные школьники и студенты могут пройти регистрацию на Всероссийский конкурс «VR-метка на карте России 2026». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам предстоит собрать команду до трех человек и создать интерактивные 3D/VR-приложения на отечественной платформе, изучая свой регион через историю, культуру, искусство и демографию. Лучшие проекты будут размещены на цифровой карте России. В этом году в конкурсе открыты 4 направления: «Народы региона» для учащихся 5-6 классов. «Культура региона» для 7-9 классов. «Искусство региона» для старшеклассников. «Демография региона» для студентов до 35 лет. Подробная информация на сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.