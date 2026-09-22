Плющенко-младший получил слова поддержки из США
Олимпийские чемпионы из США Малинин и Гленн поддержали Плющенко-младшего
Фото: [кадр из телетрансляции Okko]
Олимпийские чемпионы из США Илья Малинин и Эмбер Гленн репостнули в соцсети видео с поддержкой 13-летнего фигуриста Александра Плющенко, дебютировавшего на международных соревнованиях за Азербайджан.
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выступил на этапе юниорского Гран-при в Анкаре, где по сумме двух программ занял 13-е место.
Ролик в поддержку Плющенко-младшего записал комментатор ISU Марк Ханретти, обративший внимание на «не слишком любезные» комментарии по отношению к юному фигуристу.
«Я считаю важным еще раз подчеркнуть: мы здесь, чтобы праздновать, продвигать и признавать усилия каждого, независимо от того, идет ли речь о Евгении Плющенко, Илье Малинине или других величайших представителях нашего вида спорта, легендах. И если вы решили ругать кого-то за их усилия, это лишь показывает вашу склонность к осуждению», — сказал Ханретти в видеообращении.
Журналист назвал злопыхателей «клавиатурными воинами-троллями».
Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о новых программах Аделии Петросян.