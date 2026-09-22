Плющенко-младший получил слова поддержки из США

«Я считаю важным еще раз подчеркнуть: мы здесь, чтобы праздновать, продвигать и признавать усилия каждого, независимо от того, идет ли речь о Евгении Плющенко, Илье Малинине или других величайших представителях нашего вида спорта, легендах. И если вы решили ругать кого-то за их усилия, это лишь показывает вашу склонность к осуждению», — сказал Ханретти в видеообращении.