В Комитете семей воинов Отечества напомнили о чате медико-психологической поддержки

В Комитете семей воинов Отечества напомнили жителям о работе федерального чата медико-психологической поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей.

Чат доступен по этой ссылке. Он работает круглосуточно. Обратиться за помощью медицинских психологов можно анонимно из любого региона страны.

«Важно то, что к нам можно обратиться анонимно, мы не требуем раскрывать персональные данные, и это стало еще одним из дополнительных факторов востребованности именно такого формата психологической помощи», — отметила руководитель КСВО Юлия Белехова.

В чат уже подключились более 18 тыс. человек. В команде работают 60 клинических психологов из 10 субъектов РФ. За год работы специалисты приняли более 22 тыс. индивидуальных обращений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе поддерживают семьи участников СВО.