В Королеве наполовину завершили строительство первого корпуса «Космический Квартал»

В Королеве продолжается строительство первого корпуса в рамках проекта «Космический Квартал» от девелопера «Самолет», стройготовность объекта достигла 50% — его введут в эксплуатацию во II квартале 2027 года. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь новостройки составит более 31 тыс. кв. м, она будет рассчитана на 746 квартир и 27 коммерческих помещений. Сейчас строители ведут монтаж инженерных систем, приступили к кровельным работам и прокладке наружных инженерных сетей.

На территории ЖК появятся три зоны: детская с разнообразным игровыми оборудованием, спортивная с тренажерными комплексами и рекреационная с местами для общения и спокойного времяпрепровождения. Там возведут три корпуса, детский сад, пристройку к школе и три паркинга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.