В Королеве построят школу в ЖК «Золотые ворота»

В Королеве приступили к подготовительному этапу строительства школы на 1,1 тыс. мест в ЖК «Золотые ворота», подрядчик ведет демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В здании общей площадью 13 тыс. кв. м разместятся учебные классы и мастерские, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовая, а также медкабинет и административные помещения», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, на прилегающей территории появятся спортивное ядро и зоны для отдыха. Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.