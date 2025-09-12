В Королеве взяли на контроль расследование по факту ДТП с участием скорой помощи

Прокуратура города Королева проконтролирует административное расследование по факту ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, которое произошло в пятницу, 12 сентября, около 08:00 на улице Пионерская. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, водитель легкового автомобиля при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю скорой, который двигался с включенными световым и звуковым сигналами. В результате произошло столкновение авто с последующим наездом машины скорой на торговый павильон.

