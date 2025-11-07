В Красноармейске участники СВО посетили с экскурсией промышленное предприятие

В Красноармейске участники СВО и члены их семей посетили с экскурсией местное промышленное предприятие. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, в рамках программы «Промышленный туризм» бойцы и их семьи ознакомились с работой производства ГК «Пластик Он Лайн». Им рассказали обо всех производственных процессах, используемых на предприятии технологиях, планах по развитию.

На заводе производят широкий ассортимент пластиковой продукции — от пластиковых папок до обложек. Продукция пользуется спросом не только в Подмосковье, но и в других регионах.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с семьей участника СВО в Волоколамске.