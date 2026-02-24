В Красногорске на 20% завершили капремонт второй гимназии

В Красногорске на улице Кирова продолжается капитальный ремонт гимназии № 2, подрядчик ведет внутреннюю отделку помещений и устройство инженерных сетей, стройготовность объекта превысила 20%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети» за счет регионального бюджета, их планируют завершить к началу нового учебного года.

Здание построили в 1968 году, его площадь составляет более 4,2 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние отделочные работы, утепление фасада и обустройство входной группы, установку мебели и оборудования, благоустройство прилегающей территории.

