В Красногорске направили в суд дело о распространении вредоносного программного обеспечения

Красногорская городская прокуратура направила в суд дело о создании и распространении вредоносного программного обеспечения, обвинительное заключение утвердили в отношении 18-летнего местного жителя – его обвиняют по ч. 2 ст. 273 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в мае 2025 года он через интернет-сервис объявлений и мессенджер договорился с покупателем о продаже за 10 тыс. рублей ПО, которое позволяет осуществлять удаленный доступ к компьютеру, управлять им, копировать и удалять файлы. После получения денег обвиняемый направил покупателю, действующему в рамках оперативно-разыскного мероприятия, необходимые файлы.

Вину молодой человек не признал. Он пояснил, что создавал и продавал код в учебных целях. Дело направили в Красногорский городской суд, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом.

