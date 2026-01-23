В Красногорске проведут капремонт спортшколы олимпийского резерва по баскетболу

На улице Пионерская городского округа Красногорск продолжается капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу, подрядчик наполовину завершил демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета, их планируют завершить в 2026 году.

В здании обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, завезут новую мебель и не только. В школе есть стандартный спортивный зал, который оснащен щитами с кольцами, зрительскими местами, электронным табло и табло атаки. В здании также есть медицинский кабинет, раздевалки и душевые.

