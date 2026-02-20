В Красногорске проведут капремонт второй гимназии

В Красногорске на улице Кирова продолжается капитальный ремонт гимназии № 2, подрядчик ведет внутреннюю отделку помещений и устройство инженерных сетей. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети» за счет регионального бюджета, их планируют завершить к началу учебного года.

Стройготовность объекта превысила 20%. Его построили в 1968 году. В здании площадью более 4,2 тыс. кв. м выполнят внутренние отделочные работы, электромонтажные работы и не только. Кроме того, в рамках проекта предусмотрены закупка новой мебели и оборудования, благоустройство прилегающей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.