В Красногорске провели конференцию «Практики успешного наставничества в медицине. Тенденции развития»

В подмосковном Красногорске в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля состоялась конференция «Практики успешного наставничества в медицине. Тенденции развития». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В системе здравоохранения Московской области трудятся тысячи медицинских специалистов — это и медики с обширным практическим опытом, и молодые специалисты. Важно, что в Подмосковье действует программа наставничества, в рамках которой за каждым молодым сотрудником закрепляется более опытный коллега, который помогает погрузиться в профессию», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в рамках мероприятия участников познакомили с лучшими практиками наставничества в регионе. Они также обменялись опытом и наработками и не только. Среди участников — заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина, председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников, председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Нина Суслонова и не только. В общей сложности ими стали более 300 врачей, еще свыше 500 — присоединились к дискуссии через онлайн-трансляцию.

В рамках встречи эксперты также обсудили, как профильные изменения произошли в законодательстве, а также существующие программы для наставников и многое другое.

