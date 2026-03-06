В Красногорске стартовали монолитные работы по возведению нового корпуса поликлиники

На улице Институтской в Нахабине городского округа Красногорск продолжается строительство пятиэтажного корпуса поликлиники № 4, он появится рядом с действующим учреждением — медицинскую помощь здесь смогут получать свыше 60 тыс. человек, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области. Подрядчик приступил к монолитным работам по возведению вертикальных конструкций стен подземной части здания.

«Ведется заливка бетона стен подземной части здания, выполняются подготовительные работы к установке башенного крана», — сказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы пройдут за счет средств областного бюджета в рамках региональной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», в них задействованы 26 монолитчиков. Министр уточнил, что в этом году подрядчик планирует завершить основные работы по строительству, в 2027-м — запланированы чистовая отделка и комплектация поликлиники оборудованием.

В корпус переедет детское отделение, там также появится дневной стационар для детей на восемь коек. Работы по его возведению начались в конце 2024 года, однако, из-за невыполнения подрядчиком своих обязательств контракт был расторгнут. Через 11 месяцев работы возобновила другая организация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.