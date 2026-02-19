В Красногорске в квартале «Ильинские луга» построят пожарное депо

В квартале «Ильинские луга» в Красногорске возводят пожарное депо, работы проводит компания ПИК. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В работах задействованы 54 человека, они завершают монолитные работы и прокладывают последние наружные инженерные сети. Площадь объекта составит 3 тыс. кв. м, там разместят служебные помещения, учебные классы, комнаты отдыха и современный тренажерный зал. Территорию оборудуют тренировочной башней, стадионом и площадками для физподготовки личного состава.

В квартале построили 28 жилых домов, школу, четыре детских сада. В стадии строительства находятся еще одна школа, детский сад, поликлиника на 400 посещений в смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.