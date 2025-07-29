В Ленинском округе спасли подростка, попавшего в ДТП на самокате

Фото: [ Администрация Ленинского г. о. ]

Врачи Видновской клинической больницы провели успешную операцию 15-летнему подростку из Ленинского округа, который попал в ДТП на самокате и получил серьезную травму с разрывом печени. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В Министерстве здравоохранения Московской области до этого призывали жителей соблюдать осторожность во время передвижения на самокатах

«Он врезался в препятствие и получил закрытую травму живота. Состояние пациента оценивалось как тяжелое. Предварительный диагноз — подозрение на травматический разрыв печени — подтвердился после проведенных обследований, включая компьютерную томографию», — сказал заведующий вторым хирургическим отделением Видновской клинической больницы Денис Мирошников.

По его словам, пациенту провели экстренную операцию с тампонадой разрыва печени. В сообщении уточнили, что специалистам удалось предотвратить развитие тяжелых осложнений и спасти жизнь подростка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.