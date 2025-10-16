В Ленинском округе строители приступили к монтажу стеновых панелей подстанции скорой помощи

В деревне Суханово Ленинского округа начался монтаж стеновых панелей подстанции скорой помощи, новый объект здравоохранения возводят по модульной технологии. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Подрядчиком выступает ООО «Крост-Д», в работах задействованы 10 человек и две единицы техники. Строительная готовность достигла 35%.

Работы проходят за счет бюджетных средств в рамках региональной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры, их планируют завершить в 2026 году. Медицинский объект будет рассчитан на работу четырех бригад в смену, в нем появятся диспетчерская служба, комнаты отдыха бригад и водителей, столовая, кабинеты предрейсовых осмотров и другие помещения. На прилегающей территории появится парковочное пространство.

