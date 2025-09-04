В Ленинском строители приступили к монтажу вертикальных конструкций подстанции скорой помощи

В деревне Суханово Ленинского округа продолжается строительство подстанции скорой медицинской помощи по модульной технологии, рабочие приступили к устройству вертикальных конструкций. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Подрядчиком выступает ООО «Крост-Д», в работах задействованы 11 человек и две единицы техники. Они проходят в рамках госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, завершение запланировано на 2026 год.

Объект будет рассчитан на работу четырех бригад в смену, в нем разместятся диспетчерская служба, комнаты отдыха бригад и водителей, столовая, кабинеты предрейсовых осмотров и другие помещения. Общая площадь трехэтажного здания составит более 610 кв. м. Рядом с ним обустроят парковочное пространство.

